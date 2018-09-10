Состояние: Touareg

Он большой: два метра в ширину. Внутри — точно капитанская рубка орбитального шаттла. Этому wow-впечатлению немало способствует цифровая приборная панель Innovision Cockpit с двенадцатидюймовым дисплеем. Еще пятнадцать дюймов приходятся на информационно-развлекателюную систему Discover Premium (актуально для топовой комплектации R-Line). Экран слегка развернут к водителю, а вместе обе технологии формируют блок, совмещающий в себе функции управления, коммуникации и развлечения. Всё, разумеется, можно персонализировать и для водителя, и для пассажиров (стоит ли говорить, что автомобиль запоминает настройки). Всё интуитивно: новый iPhone здесь заряжается бесконтактно, как и задумал Тим Кук . Цифровой интерьер будущего!

Правда, об интерьере забываешь как только нога касается газа. Touareg движется быстро и плавно, как хищное животное. Третье поколение внедорожника — первая модель Volkswagen с системой подруливания задних колес, благодаря которой машина становится не менее маневренна, чем более компактные автомобили, а перестроение получается более устойчивым. На российский рынок поступят двухлитровый бензиновый TSI 249 л.с., трехлитровый бензиновый V6 340 л.с. и трехлитровых дизель 249 л.с.

Бродяга класса люкс

Одна из самых впечатляющих называется Night Vision, и, как понятно из названия, — помогает водителю лучше оринетироваться ночью или в сумерках. В машину встроен тепловизор, улавливающий инфракрасное излучение от людей и животных на расстоянии от 10 до 130 метров. Предупреждение мгновенно возникает на приборной панели: на черно-белом изображении системы ночного видения объекты вне зоны риска подсвечены желтым, в опасной зоне — красным. На скорости больше 50 километра в час включается автоматически, а если вы едете медленнее — подключается система аварийного торможения. Бесценная опция для промозглой осени, когда снега еще нет, темнеет рано, а все вокруг с головы до ног одеваются в черный: тест-драйв проходил в Марокко, родных местах племен Touareg. Местную полицию новый автомобиль приводил в смешанные чувства. Но дело не в обновленном облике машины: при виде женщины за рулем стражи порядка тянулись за смартфонами, чтобы запечатлеть барышень во внедорожнике. Эх, привезти бы этих парней в Москву!

Фото: Volkswagen

Приятно как внедорожник подруливает. Правда, для этого ему нужно видеть разметку, а в Марокко она далеко не везде (впрочем, в этом плане условия теста были максимально приближены к отечественным). К тому же новый Touareg совершенно спокойно чувствует себя на склонах и выдерживает даже серьезный крен.

По сравнению с моделью второго поколения, новый Touareg стал длиннее и шире, но вместе с тем легче: в конструкции кузова алюминий и высокотехнологичная сталь. Багажный отсек существенно подрос: со сложенными сидениями объем составляет 810 литров. Спрятать от посторонних глаз рассаду или улов из IKEA

Цин вы сможете с помощью убирающейся шторки на электрическом приводе.

Стартовая цена нового Touareg с бензиновым двигателем TSI мощностью 249 л.с. — 3.299.000 рублей.

Фото: Volkswagen