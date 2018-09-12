Двухтысячный седан Lada Vesta CNG выпущен в «Жигулевской долине»

Напомним, серийное производство Lada Vesta CNG в Тольятти на мощностях Группы компаний «АТС» стартовало в июле 2017 года. Владельцы такого автомобиля могут использовать в качестве топлива, как бензин, так и метан.

Как отмечается в релизе, в настоящее время машина «для экономных», как ее называют в народе, пользуется хорошим спросом, в России число желающих приобрести битопливный автомобиль ежедневно увеличивается.