Автомобилисты жалуются в сети на отсутствие «топовых» LADA Granta в автосалонах

Довольно много российских автолюбителей были расстроены тем фактом, что им не удалось приобрести свежую версию LADA Granta в максимальной комплектации.

АВТОВАЗ дал старт продажам новинки около недели назад. Однако приобрести такую модель оказалась довольно проблематично.

Особый ажиотаж возник именно вокруг топовой модификации. В дилерских автосалонах клиентам приходится записываться в очередь.

В социальных сетях автолюбители эмоционально делятся своими историями. Как рассказал один пользователь, ему было не понятно, как автопроизводитель планировал поставку новых машин, не имея в запасе достаточного количества.

Нелегко отыскать и комплектующие для Granta в модификации «Комфорт». Так счастливый обладатель автоновинки решил приобрести противотуманные фары для своей машины. Пока что это ему не удалось — запчасти нигде не продаются.

Актуальные цены на обсуждаемую модель в базовом исполнении от 419900 рублей, а максимальная комплектация от 608800 рублей. Это что касается модификации седан. Лифтбек и хэтчбек предлагаются от 436900 до 623800 рублей. У универсала прайс варьируется от 446900 до 633800 российских рублей.