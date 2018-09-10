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FAW объявила цены обновленного седана Besturn B50 на базе Mazda 6
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FAW объявила цены обновленного седана Besturn B50 на базе Mazda 6 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Стали известны цены на модернизированный седан Besturn B50 от FAW, базирующийся на основе Mazda 6.
Напомним, что шесть лет назад FAW Besturn B50 уже продавался на российском авторынке, однако низкий спрос на седан вынудил производителя свернуть продажи. Теперь на китайских торговых площадках появятся версии с иной радиаторной решеткой, более и симпатичной оптикой и усовершенствованными бамперами.
При этом габаритные размеры седана остались практически прежними: 4 695*1 795*1 460 и межосевой дистанцией в 2 725 мм.
Внутри салона можно увидеть теперь современную медиа-систему в «выросшим» экраном, также изменился селектор коробки передач и доработан БУ климат-контроля.
В качестве силовой установки применен 1,6-литровый агрегат на 109 «лошадок» или турбомотор сна 1,4 литра производительностью 136 л.с.
Китайцы уже объявили старт заказов на свою новинку и седан, укомплектованный «атмосферником» с МКПП доступен за 867 тысяч рублей, а версия с турбомотором и АКПП предлагается за 1,058 млн рублей.
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