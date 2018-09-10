FAW объявила цены обновленного седана Besturn B50 на базе Mazda 6

Стали известны цены на модернизированный седан Besturn B50 от FAW , базирующийся на основе Mazda 6

Напомним, что шесть лет назад FAW Besturn B50 уже продавался на российском авторынке, однако низкий спрос на седан вынудил производителя свернуть продажи. Теперь на китайских торговых площадках появятся версии с иной радиаторной решеткой, более и симпатичной оптикой и усовершенствованными бамперами.

При этом габаритные размеры седана остались практически прежними: 4 695*1 795*1 460 и межосевой дистанцией в 2 725 мм.

Внутри салона можно увидеть теперь современную медиа-систему в «выросшим» экраном, также изменился селектор коробки передач и доработан БУ климат-контроля.

В качестве силовой установки применен 1,6-литровый агрегат на 109 «лошадок» или турбомотор сна 1,4 литра производительностью 136 л.с.

Китайцы уже объявили старт заказов на свою новинку и седан, укомплектованный «атмосферником» с МКПП доступен за 867 тысяч рублей, а версия с турбомотором и АКПП предлагается за 1,058 млн рублей.