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Новое «лицо», старые проблемы: названы «болячки» LADA Granta, которые могли остаться после рестайлинга
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Новое «лицо», старые проблемы: названы «болячки» LADA Granta, которые могли остаться после рестайлинга 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
LADA Granta — это такой автомобиль, которому автолюбители готовы простить многое из-за его колоссальной ремонтопригодности и демократичной цены.
Однако у модели есть некоторые проблемы, о которых автовладельцы много раз заявляли. Они надеются, что в обновленном исполнении машина не станет «наступать на старые грабли».
Зачастую, перелицовка модели не сулит каких-то глобальных перемен в оснащении. Однако почитатели марки очень надеются, что в LADA Granta FL будут устранены вопиющие недоработки.
Так, в частности, производитель дает гарантию на кузов пять лет. Однако не редкие те случаи, когда ржавчина начинает «есть» кузовное железо уже после 3-4 лет эксплуатации.
Широко известны также проблемы по электрочасти. Выходят из строя моторы дворников, лампы ближнего и дальнего света, приборная панель.
Проблемы вроде бы копеечные, но все равно не приятно. А бывает, что «вылетает» МКПП. Тут нужно готовить сразу около 15000 рублей. Правда в новой комплектации устанавливают японский «автомат» Jatco. А эта коробка славится хорошей надежностью.
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