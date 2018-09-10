Объявлены цены на новый бюджетный кроссовер

Российский авторынок пополнился ещё одним доступным «паркетником»: компания Zotye объявила стоимость модели Coupa.

Стоимость нового китайского кроссовера Zotye Coupa стартуют с отметки в 990 000 рублей. Российские продажи «паркетника» начнутся в ближайшее время.

Модель Coupa будет доступна отечественным покупателям в двух уровнях комплектации — Exalted и Royal. На выбор клиентам предложат два типа трансмиссии — 5-ступенчатую «механику» и 6-ступенчатый «автомат». Двигатель у кроссовера всего один — 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 143 л. с. От модели T600 новый Coupa отличается незначительными стилистическими изменениями. Все версии автомобиля имеют исключительно передний привод.

В оснащение Zotye Coupa уже в базе входят задняя многорычажная подвеска, 18-дюймовые колёсные диски, кожаная отделка салона, люк, передние подушки безопасности, система бесключевого доступа, круиз-контроль, «климат», передний и задний парктроники, камера заднего вида и многое другое. Старшая версия дополнительно снабжена регулировкой поясничного упора водительского кресла, электрорегулировкой водительского кресла в восьми направлениях, системой складывания боковых зеркал, салонным зеркалом с автозатемнением, передними боковыми подушками безопасности и боковыми «шторками» безопасности, датчиком света, панорамным люком и некоторыми другими полезными опциями.

Стоимость базового Zotye Coupa на «механике» начинается с отметки в 990 000 рублей, та же комплектация с «автоматом» стоит от 1 150 000 рублей, а топовая версия Royal с «автоматом» стартует с отметки в 1 250 000 рублей.

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