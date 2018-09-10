Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-августе выросли на 16% — до 22 тыс. машин

Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-августе 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16% — до 22 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в августе 2018 г. продажи китайских автомобилей на территории РФ составили 3 тыс. 24 единицы, что на 10,3% больше, чем год назад. За восемь месяцев 2018 г. реализация новых китайских автомобилей составила 22 тыс. 54 единицы, что на 16% больше, чем в январе-августе прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самой популярной маркой здесь остается Lifan — в августе 2018 г. обладателями таких машин стали 1 тыс. 250 россиян, что на 11% меньше, чем в августе 2017 г. На второй позиции располагается Chery , продажи которого тоже упали на 27%, до 416 единиц. На третье место поднялся Geely , автомобили которого в августе разошлись тиражом в 306 автомобилей (рост на 51%).