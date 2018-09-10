Цена Mitsubishi Outlander взлетела после обновления

Обновленный кроссовер российской сборки прибавил в цене более 300 тыс. рублей.

Компания Mitsubishi анонсировала старт продаж Outlander 2019 модельного года на российском рынке. Ранее производство кроссовера стартовало на мощностях предприятия в Калужской области. Автомобили доступны с прежними бензиновыми двигателями, мощность которых не изменилась: это моторы объемом 2 л (146 л.с) и 2,4 л (167 л.с), которые сочетаются с вариатором, и 3.0 л (227л.с) с АКП6, доступным для версии GT.

Рестайлинговый «Аутлендер» получил обновленные бампер и решетку радиатора, модернизированную оптику и новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Помимо этого кроссоверу изменили настойки подвески, улучшили шумоизоляцию моторного отсека и салона, уточнили в пресс-службе Mitsubishi.

Цены на Outlander 2019 года начинаются от 1,639 млн рублей, тогда как дорестайлинговый кроссовер в базовом исполнении можно было приобрести за 1,32 млн рублей. Самая же дорогая версия 3.0 Sport AT S-AWC теперь оценивается в 2,4 млн рублей.