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Цена Mitsubishi Outlander взлетела после обновления
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Цена Mitsubishi Outlander взлетела после обновления 

Авторамблер + ещё 2 19 минут назад
Фото: Авторамблер
Обновленный кроссовер российской сборки прибавил в цене более 300 тыс. рублей.
Компания Mitsubishi анонсировала старт продаж Outlander 2019 модельного года на российском рынке. Ранее производство кроссовера стартовало на мощностях предприятия в Калужской области. Автомобили доступны с прежними бензиновыми двигателями, мощность которых не изменилась: это моторы объемом 2 л (146 л.с) и 2,4 л (167 л.с), которые сочетаются с вариатором, и 3.0 л (227л.с) с АКП6, доступным для версии GT.
Рестайлинговый «Аутлендер» получил обновленные бампер и решетку радиатора, модернизированную оптику и новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.
Помимо этого кроссоверу изменили настойки подвески, улучшили шумоизоляцию моторного отсека и салона, уточнили в пресс-службе Mitsubishi.
Цены на Outlander 2019 года начинаются от 1,639 млн рублей, тогда как дорестайлинговый кроссовер в базовом исполнении можно было приобрести за 1,32 млн рублей. Самая же дорогая версия 3.0 Sport AT S-AWC теперь оценивается в 2,4 млн рублей.
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