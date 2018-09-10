Бензин больше не нужен

На рынок электрокаров стремительно ворвались признанные мировые автопроизводители, такие как Mercedes, Audi Jaguar , в результате американская компания Tesla лишается своего основного преимущества — самой идеи электромобиля. А учитывая постоянные технологические и финансовые проблемы молодой Tesla, опытные и богатые автопроизводители с многолетней школой конструирования авто наверняка могут очень быстро занять доминирующее положение на рынке.

Немецкий Mercedes представил свой первый серийный электромобиль EQC. Это кроссовер с интересной внешностью, с двумя электромоторами общей мощностью 408 л.с. и запасом хода 450 километров. «Его построили на платформе кроссовера GLC, он и внешне похож. Это продолжение давно наметившегося тренда в автомобильной сфере по электромобилям. Следующий тренд — это автономное вождение, которое сейчас все развивают, и автопроизводители, и IT-гиганты. » Мерседес " с этим давно работает, и вот наступило достаточно ожидаемое событие», — комментирует директор новосибирского дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили» Павел Костенко.

До сотни Mercedes EQC разгоняется за 5,1 секунды при массе в 2,4 тонны. В салоне дизайнеры постарались сохранить привычные элементы интерьера Mercedes — здесь узнаваемые руль, цифровая приборная панель, дверные ручки, блоки кнопок стеклоподъёмников и электрорегулировки сидений. При этом в дизайн привнесены новые идеи, интерьер стал более современным, приблизился к «электрическому будущему». Эксперты оценивают стоимость этой машины примерно в 5,5 млн рублей.

«У нас интерес к электрокарам нишевый и точечный, если будет спрос, под кого-то привезём. Продажи в России, безусловно, будут, если не в этом, то в следующем году. Со временем структура разовьётся, позже придет к нам. Сначала это будут Москва, Питер, Сочи», — рассуждает Павел Костенко.

Одновременно и компания Audi запустила серийное производство своего электрокара e-tron. Это тоже кроссовер, его мощность 360 л.с., запас хода 408 километров. Особенностью машины стало то, что это первый в мире серийный автомобиль с виртуальными зеркалами заднего вида. Сигнал видеокамеры здесь передаётся на OLED-дисплеи, которые расположены на внутренней стороне дверей.

Компания Jaguar уже продаёт у нас свой электрический кроссовер I-Pace по цене от 5 825 000 рублей. Машина разгоняется до сотни за 4,8 секунды, запас хода составляет 470 километров. В новосибирском дилерском центре «Альбион-Моторс» рассказали, что уже оформили на I-Pace две заявки в Новосибирске и три в Барнауле, хотя желающих купить электрокар гораздо больше.

А компания « Ниссан » сертифицировала наконец для продаж на нашем рынке электрический хетчбэк Leaf, который тоже ожидается в Новосибирске. «Будем привозить. В европейской части страны уже он давно используется, в частности в Петербурге. У нас раз в месяц стабильно поступают звонки, люди интересуются, когда будет Leaf. То есть интерес к этому автомобилю есть, я думаю, что спрос будет», — рассказала НГС. АВТО руководитель отдела маркетинга дилерского центра «Сибирские моторы» Юлия Чепугачева.

Nissan Leaf является более доступным электрокаром, чем вышеперечисленные модели, — его цена составляет около 2 млн рублей. Это легковой хетчбэк длиной 4490 мм, с мотором мощностью 122 л.с. и запасом хода 285 километров.

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