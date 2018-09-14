Mercedes-Benz EQC вдохновляет электромобиль X-Class

В последнее время потребители отдают предпочтение транспортным средствам, оснащенным не только традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, но и дополненными электрическими силовыми агрегатами.

Первое электрическое предложение от Mercedes-Benz — роскошный кроссовер EQC, готовый конкурировать с Tesla Model X Jaguar I-Pace и предстоящим Audi E-Tron. Автомобиль пытается от двух электродвигателей, расположенных на каждой оси, которые предоставляют совокупную отдачу в 407 лошадиных сил и 765 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнаться 0-100 км/ч за 5,1 секунды и преодолеть отметку в 180 киломтеров в час (установлен электронный ограничитель).

Официальный запас хода приравнивается к 450 километрам и обеспечивается литий-ионным аккумулятором на 80 кВтч. Отмечается, в реальном мире длительность путешествия зависит от многих факторов, в том числе стиля вождения и местности. Поэтому указанная цифра является относительной.

EQC — не единственная модель компании, которая присоединяется к электрическому ассортименту Mercedes-Benz. Производитель уже тестирует флагман EQS, что станет одним из девяти новых транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Беря во внимание огромное количество внимания к недавно дебютировавшему EQC, один из художников решил реализовать электрическую версию X-Class, вдохновленную вышеуказанными кроссовером, названную EQX и представленную на прикрепленных снимках.