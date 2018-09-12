Первый электромобиль Mercedes-Benz под брендом EQ появится в 2019 году

Впервые автолюбители смогли познакомится с электромобилем Mercedes-Benz еще в 2016 году на Парижском автомобильном салоне. Концерн начнет серийное производство новой линейки уже в 2019 году на заводе в Бремене. Подготовка к этому событию находится в самом разгаре. Новый EQC будет интегрирован в текущее серийное производство как чисто электрический автомобиль. При этом будут задействованы самые современные производственные технологии. Помимо Бремена, к началу производства автомобиля EQC для местного рынка готовится также совместное германо-китайское предприятие Beijing Benz Automotive.

Автомобиль Mercedes-Benz EQC будет оснащен двумя электродвигателями на передней и задней осях суммарной мощностью 300 кВт и относится к кроссоверам-SUV. Будучи первой моделью Mercedes-Benz под новым производственно-технологическим брендом EQ, автомобиль EQC располагает системой привода совершенно новой разработки, где на передней и задней осях применяется по компактному электрическому силовому агрегату (eATS). Таким образом, EQC обладает ходовыми качествами автомобиля с полным приводом.

В целях снижения потребления электроэнергии и повышения динамики электрические силовые агрегаты (eATS) получили разную конфигурацию: передняя электрическая машина настроена на диапазон нагрузок от низких до средних, то есть на оптимальную экономичность, в то время как задняя — определяет динамику. Вместе они передают на дорогу мощность в 300 кВт, а их суммарный максимальный крутящий момент составляет 765 Нм.

По предварительным данные, опубликованным концерном, расход электроэнергии в смешанном цикле составляет 22,2 киловатт-часа на 100 километров при нулевом выбросе CO2. Запас хода на электрической тяге свыше 450 километров согласно NEFZ (Новому Европейскому ездовому циклу).

По заверениям специалистов концерна, инженеры Mercedes-Benz сумели повысить акустический комфорт. В автомобиле EQC электрические силовые агрегаты за счет использования резиновых опор дважды разомкнуты с остальной конструкцией автомобиля: в первом случае блок силового агрегата размыкается со своим подрамником, во втором — подрамник размыкается с кузовом. Такое эффективное размыкание дополняется мерами по шумоизоляции. В результате в салоне автомобиля EQC ощущается необыкновенная тишина.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает автомобиль запасом энергии в 80 киловатт-час. Расход энергии и запас хода и в случае электромобилей очень сильно зависят от стиля вождения. Автомобиль EQC оказывает своему водителю поддержку, предлагая ему пять режимов движения с разной характеристикой.

Автомобиль EQC серийно комплектуется бортовым зарядным устройством с жидкостным охлаждением (On-Board-Lader, OBL), мощностью 7,4 киловатт, и поэтому подготовлен для зарядки от сети переменного тока — в домашних условиях и на общественных зарядных станциях. Зарядка от настенного зарядного устройства Mercedes-Benz осуществляется почти в три раза быстрее, чем от бытовой розетки. А ещё быстрее идёт зарядка постоянным током. В зависимости от состояния заряда автомобиль EQC на зарядной станции будет заряжаться с максимальной мощностью до 110 киловатт. Время зарядки — с 10 до 80 процентов от уровня заряда — составит в этом случае по предварительным данным около 40 минут.