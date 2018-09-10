Большой. Русский. Медведь. Тест-драйв Skoda Kodiaq

В России стартовала сборка первого в истории чешской марки 7-местного кроссовера — Skoda Kodiaq . Благодаря локализации производства автомобиль получил новые комплектации и более привлекательную цену. Специальный корреспондент портала CAR.ru Николай Назайкинский отправился в Горный Алтай, чтобы опробовать в деле чешского «медведя» с российской пропиской.

Если заменить последнюю букву в названии чешского кроссовера на «k, то получится Kodiak. По-русски это название пишется и читается, как „кадьяк“. Именно так называют подвид бурых медведей, которые обитают у побережья Аляски. Длина одного из самых крупных хищников в мире достигает 2,8 метров, а высота составляет солидные 1,6 метра в холке. Крупный медведь может весить до 780 килограммов!

Skoda Kodiaq тоже является самым крупным „зверем“ не только подвида „кроссоверов“, но и всего модельного ряда чешской марки. Длина автомобиля составляет 4,7 метра, ширина — 1,9 метра, а высота в холке — 1,65 метра. Как видите, автомобиль Kodiaq оказался заметно крупнее медведя Kodiak.

Но самое интересное — это стоимость данного кроссовера! Она абсолютно не пропорциональна его размерам. К примеру, Skoda Kodiaq можно купить всего за 1 миллион 350 000 тысяч рублей. Да, это будет переднеприводный автомобиль с механической коробкой передач и дефорсированным до 125 л.с. двигателем объемом 1,4л, но кроссовер за эти деньги будет неплохо укомплектован. Судите сами — разве наличия 2-зонного климат-контроля, светодиодных ходовых огней и задних фонарей, аудиосистемы Swing с цветным экраном, 17-дюймовых легкосплавных дисков, кожаного руля и комплекса систем активной безопасности вам будет мало? Да за глаза!

Но какой же медведь согласится быть переднеприводным? Если только цирковой. Настоящий кадьяк должен быть „с приводом“ на все четыре лапы. Именно такие автомобили были у нас на алтайском тест-драйве Skoda Kodiaq. Кроссоверы, приготовленные для путешествия по одному из самых красивых регионов России, были оснащены 2-литровым 180-сильным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 7 ступенчатой автоматической трансмиссией типа DSG.

Полный привод очень нам пригодился, когда мы поехали на скалу „Чертов палец“, куда, к слову, обычно все ходят только пешком. Надо сказать, что для кроссовера это оказалось настоящем испытанием, которое автомобиль с легкостью прошел благодаря неплохому дорожному просвету в 188 мм и продвинутой системе полного привода, в основе которой лежит муфта Haldex пятого поколения. Именно эти детали превращают Kodiaq в весьма проходимый, и, самое главное, универсальный автомобиль.

Полюбовавшись видами горной реки Катунь, мы оправились дальше — в сторону Семинского перевала. Но поехали мы туда не по Чуйскому тракту, а объездными грунтовыми дорогами, которых в итоге оказалось больше сотни километров! Здесь у нас был отличный шанс встретить бурого медведя, ведь на Алтае их достаточно много. Правда, здесь они совсем небольшие, по сравнению с кадьяком — всего 150 кг. Но бывают попадаются и матерые особи весом под 400 килограмм. К сожалению или к счастью, встречи с настоящими медведями у нас не произошло.

Доехав до Семинского перевала, мы остановились на рынке для того, чтобы закупиться товарами из Алтая — кедровые орешки, мед, медовуха, предметы одежды, необязательные сувениры, музыкальный инструмент варган. да весь этот рынок можно поместить в один Kodiaq, настолько он объемный. Размер багажного отделения при сложенных задних сиденьях составляет 2 кубометра, но, если загружать машину „под потолок“ со сложенным передним пассажирским креслом, то получатся и все 3 метра.

Помимо просто большого объема багажника, Skoda Kodiaq отличается и своей фирменной системой Simply Clever — это набор уникальных эргономических решений, делающих жизнь автовладельца и пассажиров гораздо проще. В Чехии прекрасно понимают, что современная машина представляет собой не столько средство передвижения, сколько место, где сегодня человек проводит большую часть своей жизни.

В салоне Kodiaq продумана каждая деталь. Например, основание для подстаканников здесь рельефное и прорезиненное, что позволяет отрывать новую бутылку воды одной рукой — надо прижать емкость к этому резиновому основанию и провернуть крышку. Гениально! А еще в карманы боковых дверей можно положить специальные контейнеры с пакетами для мусора, куда складывать все бумажки, крышки, яблочные огрызки и прочую макулатуру.

Не лишним будет сказать, что в огромном переднем подлокотнике помещается сразу пара фотоаппаратов и блокнот для рисования, а для задних пассажиров доступны удобные откидывающиеся столики и розетка под стандартную „вилку“ на 110 Вольт. Добавьте к этому несколько USB-розеток, мобильную точку доступа Wi-Fi, отличную аудиосистему и выходить из автомобиля вообще никому не захочется.

А если все-таки приспичит выйти, а на улице пошел дождь, то можно вынуть зонты из боковых дверей (как в Rolls-Royce ) и остаться сухеньким. Такой опции даже у настоящего кадьяка нет — приходится гулять по землям Аляски промокшими до нитки. Другими словами, большой кроссовер Skoda Kodiaq сохраняет домашний комфорт для водителя и пассажиров в любых ситуациях, будь то суетный город с ограниченным количеством парковочных мест или дальняя дорога из Москвы на Алтай. Кстати, Kodiaq доступен с системой помощи при парковке, а также адаптивным круиз-контролем и системой контроля полосы движения. Получается, что для всех условий эксплуатации у автомобиля есть специальные системы, облегчающие процесс вождения.

Как было написано в начале статьи, стоимость Skoda Kodiaq начинается от 1 389 000 рублей. Если рассматривать приобретения полноприводного автомобиля с автоматической трансмиссией, то цена будет начинаться от 1 614 000 рублей за 150-сильную версию кроссовера с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра.

Моторная линейка Skoda Kodiaq состоит не только из этого силового агрегата. Для автомобиля доступны еще и 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 л.с. и 2-литровый турбодизель, который выдает 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента.

Особняком стоят эксклюзивные комплектации Skoda Kodiaq — такие версии автомобиля импортируются из Чехии. Речь идет о версиях Scout, Sportline и Laurin&Klement, которые стоят от 2 607 000 до 2 790 000 рублей. Причем цена самого большого чешского кроссовера можно возрасти до 3 млн рублей, если немного „поиграться“ в конфигураторе, дополнительно заказав панорамную крышу, дополнительные 2 места в салоне, 3-зонный климат-контроль, передние сиденья с памятью настроек, фаркоп и прочее. Но, согласитесь, это уже вещи не первой необходимости.