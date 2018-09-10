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Купе-кроссовер Cupra: есть первое фото
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Купе-кроссовер Cupra: есть первое фото 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В начале этого года в Испании родилась новая автомобильная марка. Имя Cupra прежде было лишь приставкой для самых мощных версий «Сеатов», однако маркетологи решили повысить его до самостоятельного бренда. Как было объявлено, под ним станут выпускать не только заряженные «Сеаты» (как и прежде), но и абсолютно самостоятельные модели.
В марте на моторшоу в Женеве публике показали первую «Купру». Ей оказался доработанный кроссовер Ateca с 300-сильным мотором и адаптивным шасси. А в конце следующего года появится Cupra с оригинальным кузовом. Ожидается, что это будет купе-кроссовер. Его первое изображение опубликовал испанский портал autofacil.es. Что это — рендер или фото реальной машины, неизвестно.
Скорее всего, купе-кроссовер Cupra будет базироваться на платформе MQB концерна Volkswagen и получит двухлитровый турбомотор отдачей порядка 250-300 л.с. И, очевидно, это будет самая дорогая модель испанского подразделения империи Volkswagen. Вряд ли ее ждет громкий рыночный успех, но сама машина от этого не становится менее интересной.
Напомним, что Seat предпринимал четыре попытки выйти на российский рынок. Все они оказались неудачными, и вот уже несколько лет испанцы и не думают о России.
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