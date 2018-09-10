Стало известно, когда представят BMW X7

Внешность BMW X7 уже давно не секрет. Мы видели машину на патентных рисунках, а прошлогодний концепт, как это принято у баварской марки, переродится в товарный образец с минимальными изменениями. Правда, на недавно выложенном в интернет фирменном видеотизере вседорожник тщательно прячет свой облик, а дату премьеры компания назвала пока весьма приблизительно.

Покажут «икс-седьмой» в середине четвертого квартала этого года. Первые числа октября, когда открывается Парижский автосалон, в этот диапазон не укладываются. Значит, местом мирового дебюта станет ноябрьское моторшоу в Лос-Анджелесе. Что логично: огромный кроссовер заточен под вкусы американских покупателей.

Стилистически «икс-седьмой» несильно отличается от представленного недавно BMW X5 . В основе «икс-седьмого» лежит модульная платформа CLAR. Габариты — длина 5100 миллиметров, ширина — 2020, высота — 1800, колесная база 3010 миллиметров. Ходят слухи, что в числе модификаций серийного BMW X7 появится комплектация с четырьмя отдельными креслами. Такой внедорожник составит конкуренцию Range Rover LWB, Volvo XC90 Excellence и будущему Mercedes-Maybach GLS.

Также поговаривают, что топовую версию повезет двигатель V12, и это уже камень в огород самого Bentley Bentayga . Массовые версии получат отлично знакомые по другим моделям BMW моторы о шести и восьми цилиндрах.

В оборудование войдет мультимедиа нового поколения, пятизонный климат-контроль, активный М-дифференциал, пневмоподвеска и селектор КПП, украшенный кристаллами Swarovski. Сборку наладят на том же заводе в Спартанберге (Южная Каролина, CША), где выпускают другие кроссоверы BMW.