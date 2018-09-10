Ещё
Лидером роста продаж Ford назван внедорожник Explorer
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидером роста продаж Ford назван внедорожник Explorer 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Car.ru
Флагман американского автопроизводителя Ford — внедорожник Explorer показал рост продаж на российском рынке на 79%, что позволило назвать его лидером бренда.
В последнем месяце лета зафиксированы продажи 323 экземпляров Ford Explorer, тогда как с начала года обладателем этой модели стали 2222 россиянина.
В целом сегмент SUV занимает 55% от всего объема реализации продукции бренда в РФ.
Всего с начала года на российских торговых автоплощадках было продано 33 568 авто под маркой Ford и это на 11% превышает прошлогодние показатели.
На сегодняшний день сектор SUV от Ford занимают три модели — EcoSport, Kuga и Explorer.
Также модель Ford Explorer лидирует среди моделей, задействованных в программе trаdе-in. Нужно отметить, что в отечественных программах лояльности участвует почти каждая вторая машина Ford, что составляет более половины всех автомашин марки в России.
Проще говоря, аналитики подсчитали, что каждый десятый россиянин пересаживается с авто класса «премиум» на Ford Explorer по программе продаж trаdе-in.
Car.ru: последние новости
Эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобили Lada Granta FL заинтересовала представителей ГИБДД Hyundai запустят суперкар Essentia в серийное производство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дукалис попал в ДТП28
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью90
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Названы самые выгодные для покупки машины
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение