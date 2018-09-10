Лидером роста продаж Ford назван внедорожник Explorer

Флагман американского автопроизводителя Ford — внедорожник Explorer показал рост продаж на российском рынке на 79%, что позволило назвать его лидером бренда.

В последнем месяце лета зафиксированы продажи 323 экземпляров Ford Explorer , тогда как с начала года обладателем этой модели стали 2222 россиянина.

В целом сегмент SUV занимает 55% от всего объема реализации продукции бренда в РФ.

Всего с начала года на российских торговых автоплощадках было продано 33 568 авто под маркой Ford и это на 11% превышает прошлогодние показатели.

На сегодняшний день сектор SUV от Ford занимают три модели — EcoSport, Kuga и Explorer.

Также модель Ford Explorer лидирует среди моделей, задействованных в программе trаdе-in. Нужно отметить, что в отечественных программах лояльности участвует почти каждая вторая машина Ford, что составляет более половины всех автомашин марки в России.

Проще говоря, аналитики подсчитали, что каждый десятый россиянин пересаживается с авто класса «премиум» на Ford Explorer по программе продаж trаdе-in.