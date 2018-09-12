Топ-15 рынка автомобилей с пробегом: LADA 2114 теряет в продажах, а Ford Focus идет вверх

Топ-15 рынка автомобилей с пробегом: LADA 2114 теряет в продажах, а Ford Focus идет вверх Аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг моделей на рынке легковушек с пробегом за август 2018 года. У лидера рейтинга, модели LADA 2114, отмечается снижение показателей реализации, а у Ford Focus, который вышел на второе место, перепродажи, наоборот, растут.

В августе 2018 года россияне купили 13 397 автомобилей LADA 2114 с пробегом. Это на 4,6% ниже уровня реализации за август прошлого года — 14 039 ед. Перепродажи автомобилей Ford Focus выросли на 5,2% до 12 677 ед. против 12 052 шт., реализованных годом ранее. На третьем месте в августовском рейтинге рынка автомобилей с пробегом находится LADA 2107 с результатом 11 338 машин. Перепродажи снизились на 9% относительно прошлогоднего результата — 12 455 ед. Продажи подержанных Toyota Corolla в тот же период выросли на 3,2%. В августе этого года россияне купили 10 180 «Королл» с пробегом. а годом ранее — 9868 таких машин. В рейтинге вторичного авторынка эта модель заняла в августе четвертое место. А пятым стал LADA 2170 Priora — 9877 ед. авто, что на 3,3% больше продаж прошлого года (9564 ед.). Еще две модели LADA заняли в рейтинге 6— и 7-е места: LADA 2109 (9753 авто, -15,3%) и LADA 2110 (9730 ед., -7%) соответственно. Восьмая строчка рейтинга принадлежит Hyundai Solaris, перепродажи которого выросли в августе этого года на 22% и составили 8881 ед. Замыкают топ-10 Kia Rio (7903 шт., +23,4%) и LADA 2121 (7737 шт., -3,5%).

Топ-15 самых востребованных на вторичном авторынке легковушек в августе дополнили: LADA 2112 (7409 ед., -6%), LADA 2115 (7347 ед., -6,7%), Toyota Camry (7281 авто, +10%) и LADA 2109 Granta (6772 шт., +17,4%).

В августе 2018 года в России было продано 487 753 автомобиля с пробегом (+2,5%). В прошлом месяце сегмент иномарок с пробегом вырос в продажах на 5,2% до 341 792 ед., а сегмент российских б/у легковушек сократился на 3,4% до 145 961 ед.