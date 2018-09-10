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Компания Subaru объявила о старте официальных продаж автомобилей с пробегом
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Компания Subaru объявила о старте официальных продаж автомобилей с пробегом 

За рулем Кубань 54 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Subaru объявила о старте работы фирменной программы Subaru Select, в рамках которой желающие смогут приобрести автомобили Subaru с пробегом на уникальных условиях.
Все автомобили, реализуемые через программу Subaru Select проходят проверку технического состояния и истории обслуживания. Возраст машин — менее 5 лет, а пробег не более 150 000 км. Кроме этого, каждый покупатель получает техподдержку на 12 месяцев или 25 000 км пробега, а также уникальный сертификат и сервисную книжку, подтверждающие полную и доскональную проверку автомобиля Subaru инженерами дилерских центров, в соответствии с высочайшими стандартами марки.
Быстрый подбор автомобиля с пробегом и юридически грамотное оформление сделки — еще одно преимущество покупки автомобиля с пробегом, по программе Subaru Select. Все подробности можно узнать у официальных дилеров Subaru.
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