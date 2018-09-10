Toyota Yaris GRMN: ускорение и топ-скорость от нуля до 230 км/ч

На YouTube канале AutoTopNL появилось видео, на котором продемонстрирована максимальная скорость компакт-кара Toyota Yaris GRMN. При этом во время испытаний «заряженного» супер мини была отключена система контроля тяги.

Toyota Yaris сложно назвать захватывающим автомобилем, но это и далеко не типичный супер мини.

Немного странно, что являясь прямым конкурентом Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI с турбонаддувом, он доступен в крайне ограниченном количестве (только 400 экземпляров предназначены для европейского рынка) и оснащен двигателем с наддувом.

Во время испытаний при выключенном управлении тягой Yaris GRMN рванул до 100 км/ч чуть более чем за шесть секунд, что кажется почти правильным, учитывая официально заявленные 6,4 секунды.

Во время первого запуска водитель не смог достичь максимальной скорости, но в итоге он поднялся до 230 км/ч, что заняло около 50 секунд, но при этом нужно вспомнить, что Toyota Yaris GRMN имеет электронный ограничитель скорости.

Несмотря на то, что в настоящее время в автомобильной промышленности тенденция направлена на небольшие автомобили только с пятью дверями, лимитированная серия Yaris GRMN поставляется трехдверным вариантом.

Как ни странно, пятидверный прототип остроумного хэтчбека B-сегмента был замечен в 2017 году, но до сих пор нет никаких признаков более практичного варианта в производственной версии.