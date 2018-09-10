Обновлённый Mitsubishi Outlander значительно подорожал и лишился нескольких версий

Российский офис Mitsubishi опубликовал прайс-лист рестайлингового «паркетника». У модели изменили дизайн экстерьера и доработали шумоизоляцию.

Выпуск посвежевшего Outlander стартовал на калужском заводе «ПСМА Рус» на минувшей неделе. Тогда же в Mitsubishi заявили, что цены кросса будут раскрыты 12 сентября. Однако в компании, видимо, решили не затягивать — полный прайс-лист опубликован сегодня. В России «паркетник» доступен с прежними бензиновыми «четверками» 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.), которые сочетаются с вариатором, а также с мотором V6 3.0 (227 л.с.) и 6АКП (только в топ-версии GT). Аутлендер с двухлитровым двигателем предлагается с передним или полным приводом, с остальными моторами — только в полноприводном исполнении.

Все версии обновленного Mitsubishi Outlander , за исключением Ultimate, подорожали на 80 000 рублей. Кросс в комплектации Ultimate «потяжелел» на 60 000 рублей. Кроме того, модель лишилась двух вариантов — 2.0 Intense+ 2WD (дореформенный Outlander в этой комплектации стоит 1 743 000 рублей) и 2.0 Intense 4WD (цена дорестайлингового кроссовера — 1 803 000 рублей). Скорее всего, эти версии вернутся позже. Таким образом, цена «паркетника» 2019 модельного года лежит в диапазоне от 1 639 000 до 2 400 000 рублей, но это без учета доплаты за цвет — любой колер, кроме белого, обойдется в дополнительные 22 000 рублей.

Цены и комплектации обновленного Mitsubishi Outlander

Комплектация

2.0 (146 л.с.),

CVT, 2WD 2.0 (146 л.с.),

CVT, 4WD 2.4 (167 л.с.),

CVT, 4WD V6 3.0 (227 л.с.),

6АКП, 4WD Inform

1 639 000 рублей

Invite

1 693 000 рублей

1 803 000 рублей

Intense+

1 929 000 рублей

Instyle

2 013 000 рублей

2 070 000 рублей

Ultimate

2 220 000 рублей

GT 2 400 000 рублей

Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru