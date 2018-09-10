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Кроссовер Opel Grandland X получил новый улучшенный двигатель
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Кроссовер Opel Grandland X получил новый улучшенный двигатель 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
После перехода под управление PSA Group, компания Opel уже заявила, что ее модели ждут большие перемены. Так, уже разработана новая платформа, и не так давно был представлена новая концепция дизайна.
Кроме того, кроссовер Opel Grandland X теперь доступен с новым 4-цилиндровым турбированным силовым агрегатом обьемом 1,6 литра, которым владеет как раз PSA Group. Новый мотор имеет более высокую мощность на уровне 180 лошадиных сил и крутящий момент 250 Нм, который достигается при 1750 оборотах в минуту.
По утверждению Opel, полностью алюминиевый блок PureTech помогает достичь лучших динамических характеристик, разгоняясь до 100 км/час за 8 секунд и достигая максимальной скорости в 222 км/час.
В стандартной комплектации этот мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и благодаря новой системе очистки выхлопных газов с фильтром твердых частиц выбрасывает в атмосферу гораздо меньше вредных веществ. Таким образом, автомобиль будет соответствовать новому стандарту экологической безопасности Euro 6.
Расход топлива на автомобиле также должен порадовать владельцев. Отчасти благодаря системе старт-стоп Grandland X будет расходовать около 5,7 литра на 100 километров в смешанном цикле.
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