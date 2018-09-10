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Двигатель Bugatti W16 получит еще больше мощности
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Двигатель Bugatti W16 получит еще больше мощности 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Bugatti 13 лет назад представила первый Veyron с двигателем W16, который развивал сумасшедшие по тем временам 987 лошадиных сил. Позже инженерам удалось освободить еще больше мощности и довести ее до 1187 лошадиных сил, а в 2016 году Chiron получил мотор на 1479 лошадок, такой же силовой агрегат устанавливают на Chiron Sport и Divo.
Однако есть и плохие новости. Генеральный директор Bugatti Стефан Винкельман признал, что W16 является последним в своем роде, и нового поколения силовой установки выпускать не планируется.
С другой стороны, Винкельман добавил, что потенциал данного мотора еще не исчерпан, так что в ближайшем будущем стоит ожидать еще более мощную версию W16, которая порадует поклонников марки перед тем, как на горизонте замаячит гибридизация автомобиля.
В конечном счете, у Bugatti просто не будет иного выхода кроме как использовать гибридные и электрифицированные силовые установки, чтобы соответствовать все более ужесточающимся экологическим нормам. По словам Винкельмана, это хороший путь в будущем, когда технология батарей начнет предлагать, по крайней мере, тот же уровень производительности, что и W16, чтобы быть достойной Bugatti.
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