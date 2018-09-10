Несколько версий «Шкоды Октавии» прекратили продавать в России

Российское представительство марки Skoda прекратило поставки дорогих версий модели Octavia на наш рынок. Как отмечает "Авторевю" , это произошло из-за невысокого спроса на машины.

Больше не продаётся в России «заряженная» модель Skoda Octavia RS, оснащённая двухлитровым турбомотором мощностью 230 л. с. В прошлом году дилеры марки реализовали только восемь таких автомобилей стоимостью 2,4 млн рублей.

Исчез из автосалонов и приподнятый полноприводные универсал Skoda Octavia Scout, предлагавшийся по цене от 2 071 000 рублей. Такую версию в прошлом году выбрали 127 покупателей.

Также из прайс-листов вычеркнули 1,8-литровые «Октавии» с полным приводом, а также с механической коробкой передач.