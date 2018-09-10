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Несколько версий «Шкоды Октавии» прекратили продавать в России
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Несколько версий «Шкоды Октавии» прекратили продавать в России 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Российское представительство марки Skoda прекратило поставки дорогих версий модели Octavia на наш рынок. Как отмечает "Авторевю", это произошло из-за невысокого спроса на машины.
Больше не продаётся в России «заряженная» модель Skoda Octavia RS, оснащённая двухлитровым турбомотором мощностью 230 л. с. В прошлом году дилеры марки реализовали только восемь таких автомобилей стоимостью 2,4 млн рублей.
Исчез из автосалонов и приподнятый полноприводные универсал Skoda Octavia Scout, предлагавшийся по цене от 2 071 000 рублей. Такую версию в прошлом году выбрали 127 покупателей.
Также из прайс-листов вычеркнули 1,8-литровые «Октавии» с полным приводом, а также с механической коробкой передач.
Все ушедшие с российского рынка версии поставлялись из Чехии. Теперь компания предлагает у нас лифтбеки нижегородского производства и универсалы чешской сборки, оснащённые моторами 1.6 MPI, 1.4 TSI и 1.8 TSI с передним приводом. Примечательно, что автомобили, сделанные на Горьковском автозаводе, не только продаются в России, но и поставляются на экспорт в страны Евросоюза.
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