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Рейтинг моделей Skoda на российском рынке в августе
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Рейтинг моделей Skoda на российском рынке в августе 

«Автостат Инфо» + ещё 14 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Рейтинг моделей Skoda на российском рынке в августе В августе 2018 года российские покупатели приобрели 6591 автомобиль марки Skoda, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Рост продаж чешского бренда составил 17,5% к результатам августа 2017 года, когда было реализовано 5611 новых «Шкод».
В августе лидером модельной линейки Skoda стал лифтбэк «Рапид». Россияне купили 2866 автомобилей этой модели, что на 6,7% выше результата продаж за прошлый год — 2688 авто. На второе место, несмотря на 8-процентный спад, вышла модель Skoda Octavia, которая разошлась в количестве 1809 ед. Годом ранее продажи этой модели составили 1971 ед. На третье место в августовском рейтинге вышел кроссовер Skoda Kodiaq. Объем продаж этой модели вырос в отчетный месяц на 618% и составил 1738 ед. В августе прошлого года россияне купили 242 таких кроссовера. Далее в списке самых востребованных автомобилей марки Skoda находится модель Skoda Superb: 151 проданных машин, на 25% больше, чем годом ранее (121 ед.). Отметим, что в августе продажи внедорожников Skoda Yeti снизились на 95% в сравнении с прошлым годом, то есть с 589 до 27 ед.
За прошедший 8-месячный период этого года Skoda продала россиянам 44 310 машин, — это на 20% больше, чем годом ранее (36 947 ед.). За январь-август этого года потребители приобрели 19 716 машин Skoda Rapid (+10%), 13 738 авто Skoda Octavia (-1,2%), а также 5742 кроссовера Skoda Kodiaq (+630%), 3828 внедорожников Skoda Yeti (+12%) и 1275 седанов Skoda Superb (+40%).
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