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Skoda в августе нарастила продажи в России на 33,5%
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Skoda в августе нарастила продажи в России на 33,5% 

Прайм + ещё 15 14 минут назад
Фото: Allroader.ru
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Продажи Skoda в России в августе выросли на 33,5% в годовом выражении и составили до 6741 автомобилей, сообщает компания.
"В России результаты продаж Skoda в августе продемонстрировали рост на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: чешский бренд реализовал 6741 автомобиль (август 2017: 5048 единиц)", — говорится в сообщении.
Двузначное увеличение продаж за отчетный период показали модели Rapid и Superb, а семейный внедорожник Kodiaq стал одним из драйверов роста.
Skoda Auto — чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили. Продажи компании в РФ в 2017 году выросли на 12,5%, до 62,302 тысячи автомобилей.
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