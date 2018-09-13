Skoda в августе нарастила продажи в России на 33,5%

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Продажи Skoda в России в августе выросли на 33,5% в годовом выражении и составили до 6741 автомобилей, сообщает компания.

"В России результаты продаж Skoda в августе продемонстрировали рост на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: чешский бренд реализовал 6741 автомобиль (август 2017: 5048 единиц)", — говорится в сообщении.

Двузначное увеличение продаж за отчетный период показали модели Rapid и Superb, а семейный внедорожник Kodiaq стал одним из драйверов роста.

Skoda Auto — чешская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые автомобили. Продажи компании в РФ в 2017 году выросли на 12,5%, до 62,302 тысячи автомобилей.