В России перестали продавать дорогие версии Skoda Octavia

Чешский автопроизводитель свернул продажи автомобилей в исполнении RS, Scout и Laurin & Klement.

О том, что с сайта компании исчезли перечисленные версии «Октавии», сообщает "Авторевю" . По информации издания, такие автомобили не пользовались большой популярностью на рынке — так, за весь прошлый год дилеры смогли реализовать всего 526 экземпляров, что составило 2% от общего объема продаж модели. За 2017 год спортивную Ocatavia RS купили всего восемь человек, еще 127 клиентов выбрали вседорожный вариант Octavia Scout. Роскошное исполнение Laurin & Klement приглянулось 186 жителям России.

Низкий спрос — не единственная причина прекращения продаж этих автомобилей. Дело в том, что они поставлялись на российский рынок с чешского завода Skoda , который переключился на выпуск машин с модернизированными двигателями, соответствующих новому европейскому стандарту Euro 6d-TEMP. Эти силовые агрегаты не сертифицированы в России, а потому не могут импортироваться в страну. Исключение составил стандартный универсал Octavia Combi с приводом на переднюю ось — его по-прежнему будут привозить на российский рынок из Чехии.

В результате «Октавиа» на сегодняшний день представлена в России в трех комплектациях и с тремя вариантами силовых агрегатов: 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой механической трансмиссией либо 6-диапазонным «автоматом», 1.4 TSI (150 л.с.) с 5МКПП и DSG7, а также 1.8 TSI (180 л.с.) с «роботом». Цены варьируются в диапазоне от 1,021 млн до 1,465 млн рублей.