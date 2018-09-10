Возвращение легенды: неожиданные данные о новом Land Rover Defender

Семейство Defender производитель выделит в отдельное направление. Слово же Defender получит тот же статус, что и Range Rover , и Discovery, то есть станет обозначением сразу нескольких моделей. При этом все модели из семейства лишатся статуса «рабочих лошадок» и сменят имидж на премиальный. По прогнозам издания Autocar, стоимость самого доступного «Дефендера» окажется не менее 40 000 фунтов — то есть, заметно дороже, допустим, Range Rover Evoque и почти на уровне Range Rover Velar.

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Внедорожные способности при этом Defender должен сохранить. Однако, в его основу производитель положит новую алюминиевую архитектуру, попутно лишив внедорожник рамы, а повышенный уровень способностей вне асфальта собирается обеспечивать при помощи ассистирующих электронных систем.

По предварительным данным, Defender выйдет на рынок с двумя традиционными вариантами колесной базы — они сохранят классические наименования 90 и 110 и классическое же количество дверей — три и пять. Кроме того, ожидается появление модификации с мягким верхом, а также длиннобазного пикапа, который гипотетически станет конкурентом Mercedes-Benz X-Сlass.

Что касается моторной гаммы, то в нее будут включены как разноплановые гибридные силовые установки, так и современные четырех— и шестицилиндровые моторы из семейства Ingenium, работать которым предстоит с системой полного привода и автоматической КПП. При этом уже известно, что восьмицилиндровые двигатели внедорожнику «не светят» ни под каким видом.

Премьера нового поколения Defender откладывалась уже не раз, в том числе и из-за негативной реакции публики на прототипы DC100, которая заставила дизайнеров Land Rover снова начать разработку чуть ли не с нуля. Сейчас, по некоторым прогнозам, дата дебюта «Дефендера» перенесена на середину 2020 года, а выпускать его будут на заводе фирмы в Словакии. Британцы рассчитывают продавать не менее, чем по 100 000 разнокалиберных Defender в год.