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Предстоящие модели Mercedes-Benz EQ будут выделяться нестандартным дизайном
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Предстоящие модели Mercedes-Benz EQ будут выделяться нестандартным дизайном 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Как ранее стало известно, немецкая компания планирует запустить девять различных автомобилей, которые дополнят электрическую линейку Mercedes-Benz EQ. Причем каждая из них будет обладать более эксклюзивным внешним видом, нежели EQC, представленный на этой неделе.
Знакомый стиль, реализованный в кроссовере EQC, также является часть длительного плана корпорации, направленного на постепенный переход к новому языку дизайна. Менеджер по продажам и маркетингу Mercedes EQ Йорг Хайнерманн рассказал Autocar: «Мы намеренно решили сделать поэтапный подход» и, хотя, GLC и EQC имеют «близкую связь», некоторые будущие модели EQ получат «более четкий дизайн». Дизайнер Хартмуте Синквице поддержал предыдущего оратора и поделился: «Мы считали, что это правильный план, который можно начать с этого автомобиля». Пока неясно, как сильно будут отличаться предстоящие модели EQ от остальной части линейки Mercedes-Benz, но фото-шпионы уже успели запечатлеть флагман EQS. Прототип был сильно замаскирован, но изображения предположили, что автомобиль является большим четырехдверным купе с длинным ветровым стеклом и наклонной крышей.
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