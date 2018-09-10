Skoda объявила о прекращении продаж Octavia RS и Octavia Scout в России

Компания существенно урезает российский ассортимент модели «Октавия».

Из центров официальных дилеров исчезнут полдноприводные варианты, версии RS, Scout и Laurin & Klement. Причина — в падении продаж. В 2017 году в сумме все дорогие варианты модели были реализованы в количестве всего 526 штук, то есть их продажи составили около 2% от всех проданных «Октавий». Так, за год удалось найти покупателей всего восьми автомобилям в версии RS, на Scout пришлось 127 продаж, на Laurin & Klement с полным приводом — 186 покупателей и всего трое — на модификацию с передним приводом. Еще 202 человека приобрели полноприводные варианты с более доступным списком оснащения.

Ещеё одна причина — проблемы с сертификацией. Версии, которые потеряет российский рынок, завозились из Чехии. Главное предприятие переключилось на выпуск обновлённых машин с двигателями Евро-6d TEMP. Эти двигатели ещё не прошли сертификацию в России, и этот процесс не запускают по причине дороговизны. А производить специально для нашей страны модели с прежними двигателями экономически не выгодно.