Путин и Абэ оставили подписи на первом двигателе завода «Мазда Соллерс»

К слову, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» является совместным предприятием компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс». Завод будет специализироваться на производстве бензиновых двигателей экологического стандарта «Евро-5».

Отметим, что в присутствии Путина и Абэ был запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей «Мазда». Политики оставили свои подписи на первом двигателе, произведенным на предприятии.

Кроме того, российский лидер и премьер Японии провели переговоры. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности в экономической, гуманитарной и военной сферах.