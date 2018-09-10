Путин и Абэ оставили подписи на первом двигателе завода «Мазда Соллерс» 

Сегодня, 10 сентября, президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
К слову, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» является совместным предприятием компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс». Завод будет специализироваться на производстве бензиновых двигателей экологического стандарта «Евро-5».
Отметим, что в присутствии Путина и Абэ был запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей «Мазда». Политики оставили свои подписи на первом двигателе, произведенным на предприятии.
Кроме того, российский лидер и премьер Японии провели переговоры. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности в экономической, гуманитарной и военной сферах.