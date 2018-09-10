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Путин и Абэ оставили подписи на первом двигателе завода «Мазда Соллерс»
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Путин и Абэ оставили подписи на первом двигателе завода «Мазда Соллерс» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 10 сентября, президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
К слову, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» является совместным предприятием компаний Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс». Завод будет специализироваться на производстве бензиновых двигателей экологического стандарта «Евро-5».
Отметим, что в присутствии Путина и Абэ был запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей «Мазда». Политики оставили свои подписи на первом двигателе, произведенным на предприятии.
Кроме того, российский лидер и премьер Японии провели переговоры. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности в экономической, гуманитарной и военной сферах.
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