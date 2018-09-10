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Audi RS Q3 получает очередную дозу нагрузок в Нюрбургринге
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Audi RS Q3 получает очередную дозу нагрузок в Нюрбургринге 

Auto.Today 23 минуты назад
Фото: Auto.Today
В настоящее время Mercedes-AMG GLA 45 является одним из лучших представителей спортивных субкомпактных кроссоверов, но, похоже, это изменится после появления предстоящей модели от Audi.
Немецкая компания Audi занимается разработкой RS Q3, направленной то, чтобы оказаться на вершине своего класса. Автомобиль, недавно замеченный в Нюрбургринге, показал множество визуальных обновлений, в том числе новую решетку радиатора, переработанные бамперы и другие элементы, выделяющие RS Q3 среди остальных версий второго поколения Q3.
Под капотом Audi RS Q3 располагается двигатель, используемый RS3 Sportback и RS3 Sedan. Ожидается, что 2,5-литровый пятицилиндровый агрегат с турбонаддувом предоставит отдачу в 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Этого должно быть достаточно для разгона 0-100 км/ч за 4,1 секунды и достижения максимальной скорости в 250 км/ч (с электронным ограничителем) или 280 километров в час (без ограничителя скорости).
Audi запустит новый RS Q3 в средине 2019 года, по всей видимости, вместе с меньшим SQ3, что будет поставляться с 2,0-литровым мотором с турбонаддувом, обеспечивающим 310 л.с.
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