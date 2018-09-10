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Южноуралец сконструировал вездеход Рыжая бестия с мотором от Лексуса
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Южноуралец сконструировал вездеход Рыжая бестия с мотором от Лексуса 

Хорошие новости 25 минут назад
Фото: Хорошие новости
Житель Златоуста Вячеслав Галузин смастерил самодельный вездеход и назвал его «Рыжая бестия». Колеса супертехники вращаются в разные стороны так что машина может передвигаться даже по диагонали. У «Бестии» мощное «сердце» — двигатель V8 (3UZ-FE) от Lexus мощностью под 300 «лошадей». По словам конструктора, его зверю все нипочем: хоть горы, хоть болота, правда, для последнего придется поменять шины.
— Я сразу залюбовался «Бестией» в профиль: обратите внимание, что крайние точки — это не бампера или рама, а колёса. Она может подъехать к стенке и подняться… пока не «кувыркнётся», — рассказал 74.ru конструктор Вячеслав Галузин.
Вячеслав планирует опробовать свое изобретение в деле и показать, на что способна «Бестия». 14 и 15 сентября мужчина выступит на соревнованиях по внедорожному спорту Rainforest Challenge, где соберутся 50 машин.
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