Южноуралец сконструировал вездеход Рыжая бестия с мотором от Лексуса

Житель Златоуста Вячеслав Галузин смастерил самодельный вездеход и назвал его «Рыжая бестия». Колеса супертехники вращаются в разные стороны так что машина может передвигаться даже по диагонали. У «Бестии» мощное «сердце» — двигатель V8 (3UZ-FE) от Lexus мощностью под 300 «лошадей». По словам конструктора, его зверю все нипочем: хоть горы, хоть болота, правда, для последнего придется поменять шины.

— Я сразу залюбовался «Бестией» в профиль: обратите внимание, что крайние точки — это не бампера или рама, а колёса. Она может подъехать к стенке и подняться… пока не «кувыркнётся», — рассказал 74.ru конструктор Вячеслав Галузин.

Вячеслав планирует опробовать свое изобретение в деле и показать, на что способна «Бестия». 14 и 15 сентября мужчина выступит на соревнованиях по внедорожному спорту Rainforest Challenge, где соберутся 50 машин.