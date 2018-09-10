В Австралии запретили эксплуатацию машин с опасными подушками Takata

Жителям Южной Австралии, владеющим машинами с надувными подушками Takata «типа А», с 1 ноября запретят эксплуатацию автомобилей. Так власти пытаются заставить автомобилистов поменять дефектные подушки безопасности

Дефектные подушки безопасности при срабатывании могут нанести тяжелые травмы водителю и пассажиру. Установленный внутри пиропатрон взрывается сильнее, чем предусмотрено конструкцией. Из-за этого стальные фрагменты корпуса разлетаются, словно шрапнель.

Существует несколько видов дефектных подушек, из них «тип А» наиболее опасен. Руководитель австралийской Федеральной палаты автомобильной промышленности (FCAI) Тони Вебер рассказал журналистам, что с этими подушками риск взрыва при срабатывании может достигать 50 процентов.

По данным сервиса IsMyAirbagSafe.com.au, запущенного в этом году, в Австралии все еще есть множество машин с подушками «типа А» — в регистре значится 19,5 тысяч дефектных подушек (из них 679 на территории Южной Австралии). Не все машины из списка по-прежнему эксплуатируются, но и этого немало.

Большинство обладателей машин из списка неоднократно извещали дилеры. Теперь их еще раз оповестят чиновники Южноавстралийского автомобильного реестра, дав им 30 дней, чтобы предоставить документы о переделке. Владельцы таких машин имеют право на бесплатную замену подушек безопасности у дилера — и если это еще не сделано, им необходимо как можно скорее обратиться к дилерам.

Североамериканские заводы компании Takata выпустили более ста миллионов дефектных подушке безопасности. С 2008 года известно о 14 случаях в США и нескольких в Азии, когда водители машин гибли из-за взрыва подушки безопасности. После судебных разбирательств по всему миру была объявлена отзывная кампания, в которой участвовало свыше тридцати миллионов машин. В результате скандала фирма Takata обанкротилась.