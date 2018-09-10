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В Тольятти заметили редкий ретро-автомобиль времен второй мировой войны
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В Тольятти заметили редкий ретро-автомобиль времен второй мировой войны 

63.ru 22 минуты назад
Фото: 63.ru
Внешне легковушка выглядела как новенькая
Житель автограда сделал фото редкого ретро-автомобиля. Он увидел на улице Громова немецкий Hanomag с объемом двигателя 1,3 литра с номерами Республики Северная Осетия.
Корпус винтажной иномарки отполировали до блеска
— Это поразительно! Машина выглядит как новенькая. Просто шик, — поделился впечатлениями житель Тольятти.
Hanomag выпускали на одноименном крупном машиностроительном заводе во время второй мировой войны в Германии вплоть до 1941 года.. Машина способна набирать серьезную скорость — до 115 километров в час. Средний расход топлива Hanomag на 100 километров составляет около 9,5 литров.
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