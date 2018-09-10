В Тольятти заметили редкий ретро-автомобиль времен второй мировой войны

Внешне легковушка выглядела как новенькая

Житель автограда сделал фото редкого ретро-автомобиля. Он увидел на улице Громова немецкий Hanomag с объемом двигателя 1,3 литра с номерами Республики Северная Осетия.

Корпус винтажной иномарки отполировали до блеска

— Это поразительно! Машина выглядит как новенькая. Просто шик, — поделился впечатлениями житель Тольятти.

Hanomag выпускали на одноименном крупном машиностроительном заводе во время второй мировой войны в Германии вплоть до 1941 года.. Машина способна набирать серьезную скорость — до 115 километров в час. Средний расход топлива Hanomag на 100 километров составляет около 9,5 литров.