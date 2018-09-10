На Парижском автосалоне представят… автомобили VinFast из Вьетнама!

На автосалоне в Париже широкой публике будут представлены первые автомобили из Вьетнама. Это седан и кроссовер марки VinFast, в которых соединились дух Вьетнама, технологии из Германии и итальянский дизайн.

В основе машин VinFast — платформа от BMW , а именно от пятой серии прошлого поколения (у седана от 5 Series, а у кроссовера от BMW X5 ). Что касается дизайна, то над ним трудились итальянцы из Pininfarina.

Узлы автомобилей тоже будут «чужими» — от моделей прошлых лет, но доработанными. Например, двигатель также будет от BMW. При этом в модернизации также принимали участие сторонние компании, в числе которых Bosch, Magna и Siemens

На данный момент известно, что мощность моторов составит 178 и 230 л.с., а работать они будут в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Выпуск моделей Vinfast начнётся осенью 2019 года — для этих целей в настоящее время строят завод в городе Хайфон.