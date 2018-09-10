Ещё
На Парижском автосалоне представят… автомобили VinFast из Вьетнама!
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Парижском автосалоне представят… автомобили VinFast из Вьетнама! 

За рулем Кубань + ещё 1 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
На автосалоне в Париже широкой публике будут представлены первые автомобили из Вьетнама. Это седан и кроссовер марки VinFast, в которых соединились дух Вьетнама, технологии из Германии и итальянский дизайн.
В основе машин VinFast — платформа от BMW, а именно от пятой серии прошлого поколения (у седана от 5 Series, а у кроссовера от BMW X5). Что касается дизайна, то над ним трудились итальянцы из Pininfarina.
Узлы автомобилей тоже будут «чужими» — от моделей прошлых лет, но доработанными. Например, двигатель также будет от BMW. При этом в модернизации также принимали участие сторонние компании, в числе которых Bosch, Magna и Siemens.
На данный момент известно, что мощность моторов составит 178 и 230 л.с., а работать они будут в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Выпуск моделей Vinfast начнётся осенью 2019 года — для этих целей в настоящее время строят завод в городе Хайфон.
За рулем Кубань: последние новости
В сети появились первые изображения байка BMW S 1000 RR нового поколения Skoda объявила о прекращении продаж Octavia RS и Octavia Scout в России Появились первые изображения бюджетного кроссовер Hyundai Styx на платформе Solaris
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дукалис попал в ДТП28
Названы самые выгодные для покупки машины
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью90
Mazda CX-3 подрастет и составит конкуренцию Toyota C-HR
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение