Как мог бы выглядеть автомобиль «Ока» в 2018 году?

Дизайнер Влад Лагутин опубликовал иллюстрацию компактного хэтчбека с дизайном в современном стиле марки " Лада ". Возможно, примерно так могло бы выглядеть нынешнее поколение «Оки», если бы история модели продолжалась до сих пор. Серийный выпуск малолитражек «Ока» закончился десять лет назад, и с тех пор отечественные автозаводы не предлагали покупателям подобных компактных и недорогих моделей. В 2003 году АвтоВАЗ показывал концепт «Ока-2» с современным на тот момент дизайном и более мощным 1,1-литровым мотором, а в 2009 году в Тольятти сделали прототип ВАЗ-11174 — трёхдверный упрощённый вариант «Калины». Но эти проекты не добрались до конвейера, и ни один из них так и не стал преемником «Оки». А как могла бы выглядеть машина, если бы её всё-таки выпускали сейчас? Для создания иллюстрации Влад Лагутин взял кузов компактного хэтчбека Datsun Redi-GO для азиатского рынка, сделал машину трёхдверной и добавил фирменный передок, как у последних моделей «Лады». Естественно, это только дизайнерская фантазия на заданную тему. Да и о выпуске подобной машины речи давно не идёт: роль самой доступной модели марки успешно выполняет " Лада Гранта ", а маленькие хэтчбеки сейчас не пользуются спросом.