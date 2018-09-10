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Как мог бы выглядеть автомобиль «Ока» в 2018 году?
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Как мог бы выглядеть автомобиль «Ока» в 2018 году? 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Дизайнер Влад Лагутин опубликовал иллюстрацию компактного хэтчбека с дизайном в современном стиле марки "Лада". Возможно, примерно так могло бы выглядеть нынешнее поколение «Оки», если бы история модели продолжалась до сих пор.
Серийный выпуск малолитражек «Ока» закончился десять лет назад, и с тех пор отечественные автозаводы не предлагали покупателям подобных компактных и недорогих моделей.
В 2003 году АвтоВАЗ показывал концепт «Ока-2» с современным на тот момент дизайном и более мощным 1,1-литровым мотором, а в 2009 году в Тольятти сделали прототип ВАЗ-11174 — трёхдверный упрощённый вариант «Калины». Но эти проекты не добрались до конвейера, и ни один из них так и не стал преемником «Оки».
А как могла бы выглядеть машина, если бы её всё-таки выпускали сейчас? Для создания иллюстрации Влад Лагутин взял кузов компактного хэтчбека Datsun Redi-GO для азиатского рынка, сделал машину трёхдверной и добавил фирменный передок, как у последних моделей «Лады».
Естественно, это только дизайнерская фантазия на заданную тему. Да и о выпуске подобной машины речи давно не идёт: роль самой доступной модели марки успешно выполняет "Лада Гранта", а маленькие хэтчбеки сейчас не пользуются спросом.
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