Skoda убирает с российского рынка спортивные, люксовые и полноприводные версии Octavia

Модель Skoda Octavia от чешского производителя суперпопулярна среди российских автомобилистов, но теперь руководство компании решило убрать из отечественных салонов версии RS, Laurin & Klement и Scout.

При этом специалисты считают, что варианты Октавии в спортивном, люксовом и off-roud исполнении являются нишевыми, но, тем не менее, без них в российских салонах станет скучно.

Ассортимент Skoda Octavia стал минимальным и это может отразиться на их окупаемости, считают дилеры.

В продаже остаются Skoda Octavia в кузове лифтбеки универсал с передним приводом и бензиновыми силовыми агрегатами: 1,6-литровым MPI силой в 110 «лошадей», 1,4-литровый TSI мощностью 150 л.с. и 180-сильный TSI рабочим объемом 1,8 L.

Однако эксперты рынка подсчитали, что несмотря на привлекательность для российских дорог кросс-версии Scout, стоимость этого варианта Skoda Octavia была высока. Зато сейчас линейка Octavia доступна российским клиентам от 1,021 млн рублей до 1,844 млн рублей.

Нужно отметить, что за семь месяцев прошлого года Skoda Octavia стала лидером продаж среди автомобилей класса «С».