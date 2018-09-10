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Элитный Rolls-Royce Басты раскритиковали в соцсетях
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Элитный Rolls-Royce Басты раскритиковали в соцсетях 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Новый автомобиль Rolls-Royce Phantom Coupe обошелся ростовскому музыканту в 26 млн рублей.
Фотографию новинки рэпер опубликовал на своей странице в Instagram, сопроводив снимок комментарием «мой новый друг». Не все подписчики разделили радость своего кумира — некоторые раскритиковали артиста за чрезмерную трату денег и предложили направить «лишние» миллионы на благотворительность. По данным Forbes, ежегодный заработок 38-летнего Басты составляет 3,3 млн долларов.
Rolls-Royce Phantom Coupe комплектуется 6,7-литровым мотором V12 мощностью 459 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». С таким силовым агрегатом автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Напомним, ранее другой известный рэпер — Тимати, разыграл свой «Гелендваген» в рамках конкурса в «Инстаграме». Внедорожник достался жителю города Троицка Челябинской области Алексею Черменеву, который уже буквально через неделю выставил машину на продажу. За «рэперский Гелик» он попросил 9,7 млн рублей.
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