Элитный Rolls-Royce Басты раскритиковали в соцсетях

Новый автомобиль Rolls-Royce Phantom Coupe обошелся ростовскому музыканту в 26 млн рублей.

Фотографию новинки рэпер опубликовал на своей странице в Instagram, сопроводив снимок комментарием «мой новый друг». Не все подписчики разделили радость своего кумира — некоторые раскритиковали артиста за чрезмерную трату денег и предложили направить «лишние» миллионы на благотворительность. По данным Forbes, ежегодный заработок 38-летнего Басты составляет 3,3 млн долларов.

Rolls-Royce Phantom Coupe комплектуется 6,7-литровым мотором V12 мощностью 459 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». С таким силовым агрегатом автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.