GM-Uzbekistan расчищает дорогу для Chevrolet Tracker: Captiva отправили в отставку

С 10 сентября регистрация заявок на «паркетник» Chevrolet в соседней стране не осуществляется. Между тем скоро в Узбекистане представят другой кросс, который теоретически может добраться и до РФ. Информация о том, что GM-Uzbekistan снимет Каптиву с конвейера, появилась еще летом. Сегодня же компания распространила официальный пресс-релиз. Правда, точные сроки прекращения производства в нем не уточняются. Вероятно, выпуск модели остановят в ближайшее время. В GM-Uzbekistan такое решение объясняют «глобальной стратегией корпорации General Motors по обновлению модельного ряда». При этом в узбекской компании отметили, что все обязательства перед клиентами будут выполнены: покупатели, ранее заключившие контракты на покупку Captiva, получат свои автомобили до конца текущего года.

Соплатформенный с Opel Antara кроссовер Chevrolet начали собирать в Узбекистане в октябре 2007 года (крупноузловая сборка модели налажена в Ташкенте, у GM-Uzbekistan еще есть площадки в городах Асака и Питнак). Каптиву узбекского производства обновляли дважды — в сентябре 2011-го и феврале 2017-го. Нашим соседям «паркетник» предлагался с передним приводом, бензиновым «атмосферником» 2.4 (167 л.с., 230 Нм) и шестиступенчатым «автоматом». Для модели предусмотрено: подогрев передних кресел, люк с электроприводом, парктроник, мультимедиа-система, камера заднего вида.

Напомним, Captiva продавали и в России, но локальной сборки: для нашего рынка модель выпускали петербургский завод GM и калининградский «Автотор». А в 2015-м кроссовер, как и остальные массовые Chevrolet, покинул РФ. Пока Каптиву продолжают производить в Корее, Казахстане, Вьетнаме и Таиланде, однако и в этих странах выпуск устаревшего «паркетника», вероятно, скоро свернут, прямого наследника у модели не будет.

Между тем свое сегодняшнее информационное сообщение GM-Uzbekistan закончил фразой «Следите за обновлениями». Очевидно, компания готовится анонсировать старт сборки в Узбекистане другого кроссовера Chevrolet — Tracker (на других рынках — Trax, близнец Opel Mokka ). Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru