Эксклюзивный Suzuki SX4 представлен в России

В столице нашей страны состоялась официальная презентация нового автомобиля под названием Suzuki SX4 , который был показан в эксклюзивной модификации. На мероприятии были раскрыты все подробности про новинку, а также объявлен старт продаж.

По словам главного художника, модель с необычным оформлением олицетворяет слияние внешнего и внутреннего миров воедино. Эксперт уточнил, что именно так он видит движение человека вперёд, ведь меняя свои привычки каждый из нас открывает в себе новые качества, и развивает навыки и умения. Это очень близко к понятиям буддизма, поэтому рисунки на кузове напоминают японские картины.

Отметим, что в Российской Федерации спрос на машины этого бренда постепенно поднимается. Только в прошлом месяце уровень продаж вырос сразу на 18 процентов. Всего за последний летний месяц было реализовано 450 автомобилей марки. Что касается модели Suzuki SX4, то в прошлом месяце она разошлась тиражом в 116 единиц.