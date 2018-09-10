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Эксклюзивный Suzuki SX4 представлен в России
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Эксклюзивный Suzuki SX4 представлен в России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В столице нашей страны состоялась официальная презентация нового автомобиля под названием Suzuki SX4, который был показан в эксклюзивной модификации. На мероприятии были раскрыты все подробности про новинку, а также объявлен старт продаж.
По словам главного художника, модель с необычным оформлением олицетворяет слияние внешнего и внутреннего миров воедино. Эксперт уточнил, что именно так он видит движение человека вперёд, ведь меняя свои привычки каждый из нас открывает в себе новые качества, и развивает навыки и умения. Это очень близко к понятиям буддизма, поэтому рисунки на кузове напоминают японские картины.
Отметим, что в Российской Федерации спрос на машины этого бренда постепенно поднимается. Только в прошлом месяце уровень продаж вырос сразу на 18 процентов. Всего за последний летний месяц было реализовано 450 автомобилей марки. Что касается модели Suzuki SX4, то в прошлом месяце она разошлась тиражом в 116 единиц.
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