Новый Jeep Cherokee прибывает с дизельным двигателем в 2019 году

В то время как обновленный 2019 Jeep Cherokee уже продается в Северной Америке, компактный кроссовер только прибывает в Европу. Как и ожидалось, были реализованы некоторые изменения по сравнению с американской моделью, особенно под капотом.

Модели, продаваемые в Соединенных Штатах, предлагаются исключительно с бензиновыми двигателями, при этом европейская Jeep Cherokee также получает 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный MultiJet II в двух вариантах мощности. Базовая версия, заменяющая 2,0-литровый мотор с отдачей в 140 лошадиных сил, предоставляет 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный агрегат производит 195 л.с. и 450 Нм крутящего момента в сочетании с автоматической коробкой передач с девятью скоростями. Также в модели 2019 года доступен и новый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, полученный от Wrangler. Он сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и предоставляет 270 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Что касается экстерьера, автомобиль практически полностью повторяет американский Jeep Cherokee, за исключением передней части, в то время как внутри располагается обновленная центральная консоль, информационно-развлекательная система Uconnect четвертого поколения с сенсорным дисплеем (размером 5,0, 7,0 или 8,4 дюйма), другая приборная панель, имеющая 3,5-дюймовый дисплей. Также идеальным дополнением вышеупомянутого оборудования служат стандартные системы безопасности (камера заднего вида, предупреждение о столкновении, экстренное торможение с обнаружением пешеходов, мониторинг слепых зон, предупреждение о смене полосы и многое другое).