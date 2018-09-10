Ещё
Новый Jeep Cherokee прибывает с дизельным двигателем в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Jeep Cherokee прибывает с дизельным двигателем в 2019 году 

Auto.Today 59 минут назад
Фото: Auto.Today
В то время как обновленный 2019 Jeep Cherokee уже продается в Северной Америке, компактный кроссовер только прибывает в Европу. Как и ожидалось, были реализованы некоторые изменения по сравнению с американской моделью, особенно под капотом.
Модели, продаваемые в Соединенных Штатах, предлагаются исключительно с бензиновыми двигателями, при этом европейская Jeep Cherokee также получает 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный MultiJet II в двух вариантах мощности. Базовая версия, заменяющая 2,0-литровый мотор с отдачей в 140 лошадиных сил, предоставляет 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощный агрегат производит 195 л.с. и 450 Нм крутящего момента в сочетании с автоматической коробкой передач с девятью скоростями. Также в модели 2019 года доступен и новый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, полученный от Wrangler. Он сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и предоставляет 270 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.
Что касается экстерьера, автомобиль практически полностью повторяет американский Jeep Cherokee, за исключением передней части, в то время как внутри располагается обновленная центральная консоль, информационно-развлекательная система Uconnect четвертого поколения с сенсорным дисплеем (размером 5,0, 7,0 или 8,4 дюйма), другая приборная панель, имеющая 3,5-дюймовый дисплей. Также идеальным дополнением вышеупомянутого оборудования служат стандартные системы безопасности (камера заднего вида, предупреждение о столкновении, экстренное торможение с обнаружением пешеходов, мониторинг слепых зон, предупреждение о смене полосы и многое другое).
Auto.Today: последние новости
Mercedes-Benz GLE продемонстрирован в тизере Обновленный Mitsubishi L200 готов к запуску Hyundai i30 получает новый экстерьер и дизельный двигатель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дукалис попал в ДТП28
Названы самые выгодные для покупки машины
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью90
Mazda CX-3 подрастет и составит конкуренцию Toyota C-HR
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение