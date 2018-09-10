Chevrolet Captiva выводится из производства компании GM Uzbekistan 

Руководство подразделения GM в Узбекистане приняло решение снять с производства модель Chevrolet Captiva и с 10 сентября больше не регистрирует заявки на поставку моделей в дилерские центры.
Однако договора, которые уже заключены на этот момент, будут полностью выполнены к концу текущего года.
Напомним, что производство компакт-кросса на мощностях GM Uzbekistan стартовало в 2007 году. Модернизация модели производилась в 2011 и 17-ом году.
Разработчики модели позиционируют Chevrolet Captiva как универсальный SUV, стильный и практичный.
Под капотом «паркетника» находится 2,4-литровый агрегат, мощностью 167 «лошадей», а салон отличается добротностью отделочных материалов и комфортной ездой для пассажиров.
Тем не менее, до конца года на мощностях GM Uzbekistan планируется начать сборку узлов мини-кросса Chevrolet Tracker, презентация которого состоялась в рамках выставки в Джизаке в конце августа, а уже в 2019 году модель встанет на конвейер.