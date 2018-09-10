Автоновинки сентября: что купить россиянам?

Mercedes-Benz X-Class. Продажи этого авто начнутся в конце осени, но цены уже известны. Покупателям придется выложить 3,9 млн рублей за новинку. Двигатель автомобиля развивает 258 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у пикапа занимает 7,5 секунды. Skoda Kodiaq Laurin & Klement. Эту люксовую модификацию можно будет приобрести за 2,8 млн рублей. Новинка оснащена хромированными элементами кузова и светодиодной головной оптикой. Значительным изменениям подвергся и салон авто — в Kodiaq появились спортивные сиденья с отделкой из кожи, цифровая приборная панель и панорамный люк. Jeep Wrangler. В России эту модель можно будет купить с единственным бензиновым двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором, развивающим 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Внедорожник можно будет приобрести в двух вариациях: с двух— и четырехдверным кузовом по цене от 3,1 млн рублей. Kia Ceed. Автомобиль предложат на российском рынке в шести версиях по цене от 950 тысяч до 1,5 млн рублей. Обновленная модель комплектуется тремя бензиновыми двигателями на выбор, в том числе новым 140-сильным турбомотором, работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Jeep Compass . Желающие приобрести новый кроссовер выложат минимум 2 млн рублей. Новинку можно приобрести с бензиновыми моторами мощностью 150 и 175 лошадиных сил, полным приводом и девятиступенчатым «автоматом». Всего в России предлагают три версии кроссовера: Longtitude, Limited и Trailhawk. Mitsubishi ASX . Ценник на эту модель — 1,1 млн рублей. Изменения в новинке незначительные — к начальным комплектациям Inform и Invite добавили аудиосистему и руль с кожаной отделкой. Hundai Santa Fe. Новый кроссовер уже продается по цене от 2 млн рублей. В моторную гамму нового Hyundai Santa Fe вошел бензиновый мотор объемом 2,4 л мощностью 188 лошадиных сил, сочетающийся с шестиступенчатым «автоматом». Volkswagen Polo . Модель получила очередную спецверсию в России — Joy. Комплектация включает в себя подогрев лобового стекла, камеру заднего вида, наружные зеркала с электрической регулировкой, климат-контроль, обогрев передних сидений, а также мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Цены на Volkswagen Polo Joy начинаются от 805 тысячи рублей. Renault Logan Stepway. Продажи обновленного седана уже скоро запустятся. Топовый вариант Renault Logan Stepway получил 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 113 лошадиных сил. Он работает совместно с вариатором X-Tronic. Lada Granta . Обновленная линейка авто скоро поступит в продажу в особом исполнении «Первая версия». Седан обойдется в 420 тысяч рублей, лифтбек и хэтчбек — в 437 тысяч рублей, а универсал — в 447 тысяч рублей.

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