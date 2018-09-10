10 крутых экзотических автомобилей, которые покажут на Grand Basel

Каждый год швейцарский Базель на несколько дней становится меккой автолюбителей всего мира. Здесь проходит премьера новых моделей, здесь же экспонируют самые крутые автомобили прошлого. Через несколько дней звездами наверняка станет вся 10 экзотических машин, за каждой из которых кроется целая эпоха. 1947 Cisitalia 202 SC За все время производства на свет выпустили всего 170 экземпляров этого гениального автомобиля. С момента выхода Cisitalia 202 стал своеобразным законодателем мод для прочих концернов тех времен. В 1951 году модель приобрел себе Музей современного искусства в Нью-Йорке — как эталон идеального дизайна. 1968 Lamborghini Miura

Ни одна подобная выставка не обойдется без представителей Lamborghini. В этот раз организаторы почтили вниманием классическую Lamborghini Miura 1968 года: машину, вошедшую в историю автомобилестроения. Corsa 1300

В начале и середине 1960-х дизайн агенства Abarth и Simca вызвал настоящий ажиотаж. Corsa 1300 весил всего 700 килограмм: его легкий кузов позволял разогнать машину до впечатляющих 230 км/ч. Maserati Ghibli Spyder

Модель 1969 года. Невероятный автомобиль, который сам «Дизайнер века» Джорджетто Джуджаро назвал своим величайшим творением. 1992 Lancia Delta Integrale Evoluzione

Крайне успешный раллийный автомобиль, выигравший чемпионат мира 1992 года. Но внимание привлекает не только его мощный мотор: классический дизайн Lancia Delta снискал немало поклонников. 1981 BMW M1 R Гоночная версия знаменитого BMW M1. Оригинал имел 277 лошадиных сил, этот же получил двигатель с двухтактным турбонаддувом, мощностью более чем в 1000 л/с. 1969 IsoRivolta Grifo

Классическая IsoRivolta Grifo. Автомобиль задумывался как конкурент Ferrari и Maserati, что, в принципе, заметно и по дизайну. Машина получилась мощной и крайне дорогим — тот же Ferrari, к примеру, в Германии стоил дешевле. Monteverdi Hai 450 GTS Швейцарский спортивный автомобиль, вышедший в 1970-м году крайне ограниченным тиражом. Собственно, собрано было всего 4 экземпляра, один из которых и будет красоваться в Базеле. Corvair Testudo

Еще одна шикарная работа Джорджетто Джуджаро. Для 1963 года машина просто невероятна: фары, впервые в истории, спрятаны на одном уровне с кузовом, дверей нет вовсе — вместо них откидной колпак. Bentley Continental P116

Это уже частная переделка совершенно сибаритского купе из 90-х годов. Изначально красавец весил почти 2,5 тонны: серьезное вливание денег позволило значительно облегчить авто и превратить его в настоящего монстра гоночного трека.