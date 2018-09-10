В России исчезнут модификации Skoda Octavia RS, Laurin & Klement и Scout

Чешский автопроизводитель Skoda перестанет реализовывать на территории нашей страны популярную модель Skoda Octavia в некоторых вариациях. Из всех автосалонов в скором времени совсем исчезнут модификации RS, Laurin & Klement и Scout.

Поясняется, что основная причина такого поступка — это проблемы с сертификацией. Спортивная версия RS, внедорожная Scout, вариации Skoda Octavia с полным приводом, а также дорогостоящие представители Laurin & Klement собирались на предприятии в Чехии. На данный момент руководство концерна поставило задачу заполнить конвейеры новыми моделями с агрегатом Euro 6d, который соответствует всем требованиям экологического стандарта Евросоюза . В нашей же стране реализовывались иномарки уровня Euro 5.

Новые силовые установки еще не прошли сертификацию в России. Представители бренда даже не захотели заморачиваться этим вопросом из-за нерентабельности. А выпускать специально для нашей страны модели с прежними моторами абсолютно не выгодно.

Стоит также назвать еще одну основную причину ухода из России представителей семейства Octavia. Эти машины стали пользоваться меньшей популярностью среди наших соотечественников. Так, по итогам прошлого года все дорогие версии иномарки были пристроены в количестве 526 экземпляров, то есть их продажи составили около двух процентов от всех проданных представителей семейства. За 12 месяцев россияне захотели приобрести 8 спортверсий RS, 127 сделок — на счету Scout. На полноприводную вариацию Laurin & Klement засмотрелись 186 клиентов бренда. Только три человека захотели купить переднеприводную версию Octavia. Еще 202 россиянина приобрели модели с полным приводом с упрощенным списком штатного оснащения.

В результате ассортимент Skoda Octavia на сегодняшний день оказался мизерным, что может негативно сказаться на окупаемости авто.

Сейчас в автосалонах продаются переднеприводные лифтбек и универсал и бензиновыми двигателями: на 1,6 литров мощностью в 110 лошадиных сил, на 1,4 литра на 150 «лошадей», а также 180-сильный мотор с объемом на 1,8 литров. Вся модельная линейка семейства Octavia на территории нашей страны реализуется от 1,021 млн рублей до 1,844 млн рублей в зависимости от комплектации.