Китайские машины станут самыми красивыми в мире 

Жиль Тейлор, возглавлявший отдел дизайна Rolls-Royce, переметнулся к китайцам.
Последние шесть лет Тейлор определял облик автомобилей Rolls-Royce, а до этого тринадцать лет посвятил Jaguar. Его усилиями на свет появился новый фантастически красивый седан Phantom и небывалый кроссовер Cullinan. Но теперь британский стилист переворачивает страницу и покидает королевский бренд — отныне он будет формировать внешность машин марки Hongqi (в переводе — «красное знамя»), входящей в концерн FAW Group. Сей производитель пребывает в Поднебесной отнюдь не на последних ролях, если не сказать иначе — «Хун Цы» выпускает представительские седаны для чиновников и предлагает некоторые из них всем желающим. Так, в активе Hongqi, отпраздновавшей в нынешнем году свое 60-летие, есть сравнительно массовый H7, лимитированный L5, передок которого смахивает на ГАЗ-21 «Волга», а также L7 и L9, играющие роль машин для партийной элиты.
Назначение Тейлора на роль глобального вице-президента по дизайну и креативного директора совпало со значительными переменами, которые были анонсированы еще в начале нынешнего года. «Красное знамя»планирует существенно расширить палитру моделей — до 2025 года китайцы обещают показать 17 новинок и довести объемы производства до 300 тысяч машин в год. В их числе бюджетный седан H5 на базе Mazda 6, водородомобиль и электрифицированные версии.
Работы у Тейлора намечается много, однако он имеет все шансы повторить путь Петера Шрайера, блестяще определившего вектор развития стиля Kia.