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Появились фотографии нового Kia Telluride
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Появились фотографии нового Kia Telluride 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Автомобиль модели Kia Telluride станет новым флагманом в линейке корейского производителя. Впервые машина была показана общественности ещё в рамках автосалона в Нью-Йорке, а сегодня стало известно о том, что новинка поступит в продажу уже в начале нового года.
На выставке был показан прототип машины, однако, производитель отмечал, что он уже находится на предсерийном этапе. Как оказалось, это была чистая правда, так как от продемонстрированной версии серийная модификация практически ничем не отличается.
Изюминками внедорожника стала лебёдка, шноркель, двадцатидюймовые диски, круглые фары, лестница и стилизованные под дерево дверные ручки и корпуса зеркал. А вот запаска, в отличие от прототипа, была спрятана под пол багажника.
Что касается технических характеристик, то об этом пока производитель умалчивает. Возможно, новинка получит гибридную силовую установку с общей отдачей в 400 лошадиных сил. Пока что неизвестно, в каких именно странах будут продавать флагманский внедорожник. Возможно, что в Европе новинка получит другое имя.
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