Появились фото первых в истории вьетнамских автомобилей

На Парижском автосалоне состоится премьера двух моделей бренда Vinfast.

Компания опубликовала тизеры будущих серийных авто — седана и кроссовера с дизайном ателье Pininfarina и платформой от старых BMW . Так, седану досталась «тележка» от предыдущего BMW 5-Series, а кроссоверу — от X5. С этими моделями новинки разделят и силовые агрегаты мощностью 178 и 230 л.с., доработанные усилиями Vinfast. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат» ZF.

Согласно планам автопроизводителя, серийное производство седана и кроссовера начнется осенью 2019 года на новом заводе во вьетнамском городе Хайфон. Ожидается, что модели будут продаваться не только внутри страны, но и появятся на экспортных рынках.

Примечательно, что у Vinfast ранее не было опыта в автомобилестроении. Холдинг имеет активы, связанные с образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, туризмом и продаже потребительских товаров.