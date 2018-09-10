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Появились фото первых в истории вьетнамских автомобилей
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Появились фото первых в истории вьетнамских автомобилей 

Авторамблер + ещё 1 48 минут назад
Фото: Авторамблер
На Парижском автосалоне состоится премьера двух моделей бренда Vinfast.
Компания опубликовала тизеры будущих серийных авто — седана и кроссовера с дизайном ателье Pininfarina и платформой от старых BMW. Так, седану досталась «тележка» от предыдущего BMW 5-Series, а кроссоверу — от X5. С этими моделями новинки разделят и силовые агрегаты мощностью 178 и 230 л.с., доработанные усилиями Vinfast. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат» ZF.
Согласно планам автопроизводителя, серийное производство седана и кроссовера начнется осенью 2019 года на новом заводе во вьетнамском городе Хайфон. Ожидается, что модели будут продаваться не только внутри страны, но и появятся на экспортных рынках.
Примечательно, что у Vinfast ранее не было опыта в автомобилестроении. Холдинг имеет активы, связанные с образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, туризмом и продаже потребительских товаров.
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