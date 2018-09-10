Появились официальные изображения Nissan Kicks

Компания Nissan постепенно стала рассекречивать версию кроссовера Kicks для Индии. Впервые модель была показана два года назад, и уже в следующем году география продаж будет расширена.

Nissan

Отметим, что новый вариант будет построен на базе платформы В0. В прошлом месяце были показаны фотографии прототипа, теперь же производитель решил опубликовать официальные изображения серийной модификации. К сожалению, изображения не раскрывают детали экстерьера будущей новинки, однако, общие черты всё-таки понятные. Сразу бросаются в глаза видоизменённые бампера и задние фары. Изменилась и форма решётки радиатора.

Если верить источнику, то паркетник в Индии будет оснащаться полуторалитровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, или же дизельным агрегатом с таким же объёмом отдачей в 110 лошадиных сил. В Поднебесной же модель доступна с атмосферным мотором мощностью в 125 лошадиных сил, а в Штатах бензиновый мотор имеет объёмом в 1.6 литра и отдачу в 114 лошадей.

Отметим, что в связи с переходом на новую платформу есть большие шансы на то, что модель выйдет и на рынок нашей страны.