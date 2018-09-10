Ещё
Появились официальные изображения Nissan Kicks
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились официальные изображения Nissan Kicks 

Daily-Motor + ещё 13 10 сентября 2018
Фото: Daily-Motor
Компания Nissan постепенно стала рассекречивать версию кроссовера Kicks для Индии. Впервые модель была показана два года назад, и уже в следующем году география продаж будет расширена.
Nissan
Отметим, что новый вариант будет построен на базе платформы В0. В прошлом месяце были показаны фотографии прототипа, теперь же производитель решил опубликовать официальные изображения серийной модификации. К сожалению, изображения не раскрывают детали экстерьера будущей новинки, однако, общие черты всё-таки понятные. Сразу бросаются в глаза видоизменённые бампера и задние фары. Изменилась и форма решётки радиатора.
Если верить источнику, то паркетник в Индии будет оснащаться полуторалитровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, или же дизельным агрегатом с таким же объёмом отдачей в 110 лошадиных сил. В Поднебесной же модель доступна с атмосферным мотором мощностью в 125 лошадиных сил, а в Штатах бензиновый мотор имеет объёмом в 1.6 литра и отдачу в 114 лошадей.
Отметим, что в связи с переходом на новую платформу есть большие шансы на то, что модель выйдет и на рынок нашей страны.
Daily-Motor: последние новости
Roewe показал свой новый седан i5 ТОП-10 самых выгодных для покупки автомобилей в России Как могла бы выглядеть современная Lada «Ока» 2018?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смотри, гад, что ты наделал!»39
Авария на 400 км/ч
В Москве столкнулись пять машин1
Опубликованы кадры с места массового ДТП в Москве16
В России резко подорожали автомобили Mitsubishi1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение