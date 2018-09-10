Названы лучшие автомобили года

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости . Эксперты исследовательской компании JD Power составили список лучших автомобилей 2018 года.

Специалисты проанализировали данные миллиона автовладельцев, причем исследование затронуло более 600 моделей машин. Эксперты оценивали автомобили по 100-бальной шкале. Учитывались такие параметры, как качество, надежность, дизайн, динамические характеристики, мнение владельцев и различные награды, присужденные транспортным средствам.