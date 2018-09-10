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Названы лучшие автомобили года
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Названы лучшие автомобили года 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты исследовательской компании JD Power составили список лучших автомобилей 2018 года.
Специалисты проанализировали данные миллиона автовладельцев, причем исследование затронуло более 600 моделей машин. Эксперты оценивали автомобили по 100-бальной шкале. Учитывались такие параметры, как качество, надежность, дизайн, динамические характеристики, мнение владельцев и различные награды, присужденные транспортным средствам.
В рейтинг вошли 13 автомобилей. Максимальные 94 балла получил Porsche 911. Вторым стал Genesis G90 (93 балла), тройку лидеров замкнул Mercedes-Benz S-Class (92 балла).
В список также вошли еще три модели Porsche (Macan, 718 и Cayenne), два автомобиля Lincoln (Continental и Navigator) и два Lexus (RX и GS). Кроме того, в рейтинге оказались BMW 7 Series, Cadillac Escalade и Genesis G80.
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