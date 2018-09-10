В Краснодаре пройдет Jaguar Land Rover Experience Tour 2018

Автохолдинг КЛЮЧАВТО проведет большой внедорожно— скоростной тест-драйв для клиентов. Автохолдинг КЛЮЧАВТО 16 сентября проведет большой Jaguar Land Rover Experience Tour 2018, в рамках которого клиенты дилерского центра и владельцы автомобилей английского бренда испытают лучшие модели Jaguar Land Rover. Для гостей мероприятия будут доступны сразу несколько треков. Среди них внедорожная трасса Land Rover, грунтовый отрезок дороги с насыпями и рвами, на протяжении которого гости смогут убедиться в характеристиках моделей Land Rover в родных условиях.

Для седанов Jaguar организаторы подготовили скоростную трассу по взлетной полосе и площадку для маневрирования. Кроме того, все внедорожные модели линейки Jaguar Land Rover можно протестировать на специальных упражнениях: эстакадах, боковых уклонах, диагональном вывешивании, броде, качелях и роликах для имитации скользкой поверхности.

Дополнительная активность вместе с автомобилями Land Rover — площадка интеллектуального тест-драйва Tow Assist + Incontrol, где участники могут подробнее познакомиться с работой системы incontrol, а также проверить работу функции Tow Assist (движение с прицепом задним ходом). Для детей создан специальный трек Jaguar Land Rover, где каждому маленькому водителю после прохождения тест-драйва выдают детское водительское удостоверение от бренда.

Традиционно для гостей организаторы подготовили развлекательную зону, призы и подарки от Jaguar Land Rover, фуршет и DJ-сэты, которые сопровождают целый день тест-тура. Всего в тест-драйве Jaguar Land Rover Experience Tour 2018 примут участие 22 автомобиля бренда в различных комплектациях. «Jaguar Land Rover Experience Tour 2018 — одно из самых ожидаемых событий этой осени. В один день на площадке, аэродроме Азимут, собираются поклонники и владельцы английского бренда, чтобы поделиться впечатлениями от управления автомобилями и проверить их на прочность. Скоростной трек, внедорожная трасса, терраподы — мы собрали все, чтобы максимально раскрыть ходовые характеристики автомобилей в „родных“ для них условиях», — комментирует пресс-служба КЛЮЧАВТО.